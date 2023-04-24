إيداع رئيس بيرو الأسبق في السجن عقب تسلمه من الولايات المتحدة

أودعت السلطات البيروفية، مساء الأحد، رئيس البلاد الأسبق أليخاندرو توليدو، السجن في العاصمة ليما، بعد تسلمه من الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك بعدما سلّمته الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم فساد وغسل أموال في قضية شركة الأشغال العامة "أوديبريشت" البرازيلية، وفق ما ذكرت قناة الحرة الأمريكية.

وكتبت السلطة القضائية في بيرو بتغريدة أن الرئيس السابق "سُلّم إلى سلطات السجون لينقل إلى سجن بارباديو حيث سيوضع في الحبس الموقت مدة 18 شهرا" رافضة وضع توليدو في الإقامة الجبرية كما طلب المتهم.

ويفيد محامو توليدو (77 عاما) أن الرئيس السابق مصاب بالسرطان، وأنه وصل بالطائرة من لوس أنجلوس برفقة عناصر من الشرطة الدولية (انتربول).

وجرت عملية نقله إلى سجن بارباديو بمروحية ليلا، ويقبع في هذا السجن أيضا الرئيسان السابقان بيدرو كاستيو (2021-2022) وألبرتو فوجيموري (1990-2000).

ولدى وصوله إلى ليما، أجرت السلطات لتوليدو فحوصا طبية ومثل أمام قاض خلال جلسة للتحقق من هويته، بينما أظهرته لقطات بثها التلفزيون التابع للسلطة القضائية، متعبا.

وأوقف توليدو في الولايات المتحدة العام 2019 بشبهات فساد في البيرو، وكان حتى الآن خاضعا للإقامة الجبرية في مقر إقامته في كاليفورنيا.

وتوليدو متهم بتلقي عشرات الملايين من الدولارات من مجموعة البناء البرازيلية "أوديبريشت" التي تشكل محور فضيحة واسعة في أميركا الجنوبية مرتبطة برشاوي في مقابل الحصول على عقود عامة.

وسبق لتوليدو أن حكم بيرو بين عامَي 2001 و2006، وتطالب النيابة العامة بسجنه 20 سنة وستة أشهر.

وأقر توليدو بأن "أوديبريشت" دفعت ما لا يقل عن 34 مليون دولار وأنه تقاضى جزءا من هذا المبلغ.

المصدر / الأناضول