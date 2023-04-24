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حماس: ننعى الشهيد "عويض" ونؤكّد أن شعبنا سيبقى على عهد الوفاء للقدس والأقصى

24 ابريل 2023 . الساعة 13:38 بتوقيت القدس
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نعت  حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى شعبنا الفلسطيني الشهيد سليمان عايش حسين عويض (20 عامًا) ابن مخيم عقبة جبر في أريحا، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم فجر اليوم الإثنين.

وقالت الحركة إنّ استهداف قوات الاحتلال المتكرّر لمخيم عقبة جبر لن يكسر عزيمة شعبنا وأبنائه المقاومين الأبطال في التصدي لجرائم الاحتلال ومستوطنيه.

وأضافت، "إن مخيمات اللاجئين الشاهدة على جريمة الاحتلال المتواصلة ستكون كما كانت دوما خزاناً للثورة، وإن دماء الشهادة لن تذهب هدراً، وسيبقى شعبنا وشبابنا الثائر على عهد الوفاء للقدس والأقصى حتى زوال الاحتلال الغاشم عن أرضنا ومقدساتنا".

المصدر / فلسطين أون لاين
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