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رئاسة التشريعي تدين اختطاف الاحتلال للنائب الأردني عماد العدوان

24 ابريل 2023 . الساعة 11:26 بتوقيت القدس
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دانت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني،اليوم الإثنين، بشدة، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باختطاف النائب الأردني وعضو لجنة فلسطين بمجلس النواب عماد العدوان.

وأكدت رئاسة التشريعي في تصريح صحفي، أن اختطاف النائب العدوان يشكل تعديا سافرا للقوانين والمواثيق الدولية وانتهاكا صارخا للحصانة البرلمانية وامتدادا لاستهداف الاحتلال الممنهج لكل الداعمين للحقوق الفلسطينية.

ودعت البرلمانات والمنظمات الدولية كافة للتحرك العاجل والضغط على كيان الاحتلال للإفراج الفوري عن النائب العدوان، والعمل على تجريم الاحتلال وعزله في مختلف المحافل الدولية

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #التشريعي #النائب العدوان

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