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شهيد متأثرًا بجراحه برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر

24 ابريل 2023 . الساعة 10:59 بتوقيت القدس
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أفادت مصادر محلية بارتقاء الشاب سليمان عايش متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر.

وأضافت المصادر أن الاحتلال احتجز جثمان الشهيد ونقله إلى جهة غير معلومة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر، وحاصرت عدة منازل وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين ما أدى إلى ارتقاء شاب وإصابة 3 آخرين.

وأجبر المقاومون، قوات الاحتلال على إرسال تعزيزات عسكرية نحو مخيم عقبة جبر بأريحا.

واقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الاثنين، عدة مدن وقرى الضفة والقدس المحتلتين واعتقلت عدداً من المواطنين بينهم أسرى محررون بعد مداهمة منازلهم، وسط اندلاع اشتباكات مُسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شهيد #أريحا

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