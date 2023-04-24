الرشق: التصريح المنسوب لهنية حول اعتقال النائب الأردني مفبرك

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق أن التصريح المنسوب لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بخصوص اعتقال الاحتلال للنائب الأردني عماد العدوان، والذي تداولته بعض المنصات هو تصريح مفبرك ولا أساس له، والأخ هنية لم يُدْلِ بأي تصريحات حول ذلك.

وأدان الرشق اليوم الإثنين اعتقال الاحتلال الإسرائيلي النائب الأردني عماد العدوان، مطالبا بالإفراج الفوري عنه.

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وكانت وسائل إعلام عبرية، كشفت، أن الاحتلال الإسرائيلي، اعتقل الأحد، النائب الأردني عماد العدوان بتهمة محاولة تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذهب، عبر معبر الكرامة.

وانتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي العبرية، تضمن ضبط ثلاثة أكياس احتوت على 12 سلاحًا طويلًا، و270 سلاحًا متعرجًا، و167 من نوع glock gun، و 100 كجم من الذهب.

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وأضافت المصادر، أنه لا يتم إجراء تفتيش لأعضاء البرلمان، إلا أن معلومات وردت للجمارك بالتفتيش.







المصدر / فلسطين أون لاين