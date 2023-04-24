إصابات واعتقالات خلال حملة مداهمات للاحتلال بالضفة المحتلة

أصيب عدد من المواطنين، واعتقل آخرون، صباح اليوم الإثنين، خلال اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال لعدة مناطق بمحافظات الضفة المحتلة.

وأصيب 4 شبان برصاص قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، وتم اعتقال أحد المصابين، دون أن تعرف حالته الصحية.

وشهد المخيم مواجهات عنيفة، وسط اقتحام قوات الاحتلال لعدد من المنازل التي قامت بتفتيشها بشكل دقيق والعبث بمحتوياتها وإخضاع سكانها لتحقيق ميداني.

وفي نابلس، نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة لعدة مناطق بالمحافظة وجنوبها، واعتقلت 7 مواطنين، هم: يزن أصلان، إيهاب أبو ضهير، يوسف الأشقر، محمد شرايعة، ليث أبو ليلى، حمدان حمايل، عبدالله أبو خضير.

وتركزت عمليات الاحتلال في شارع 15، وبالمعاجين، ومخيمي عسكر الجديد والقديم، وبلدة بيتا، وسط إطلاق نار متقطع من قبل مجموعات المقاومة تجاه تلك القوات.

وفي بلدة يعبد قضاء جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان، هم المحرر ياسر عمارنة، وعبد الله حرز الله، وسعيد العبادي من مرتبات الأجهزة الأمنية.

فيما اعتقل الشاب أحمد أبو خضير عقب اقتحام منزله في بلدة صوريف شمال الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين