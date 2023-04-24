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برشلونة يقترب من لقب الليغا بفوزه على أتلتيكو مدريد

24 ابريل 2023 . الساعة 09:31 بتوقيت القدس
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عزز فريق برشلونة الإسباني صدارته واستعاد توازنه مقتربًا من اللقب بحسمه القمة أمام ضيفه أتلتيكو مدريد 1-0، الأحد، في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني.

ويدين برشلونة بفوزه إلى مهاجمه الدولي فيران توريس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44.

وعاد برشلونة إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين سلبيين مخيبين أمام جيرونا وخيتافي، واستعاد فارق النقاط الـ11 التي تفصله عن غريمه التقليدي ومطارده المباشر ريال مدريد حامل اللقب الموسم الماضي والفائز على ضيفه سيلتا فيغو 2-0 السبت.

وأسدى برشلونة خدمة للنادي الملكي بعدما مكن الأخير من الابتعاد بفارق خمس نقاط عن جاره ووضع حدًا لسلسلة من ست انتصارات تواليًا لأتلتيكو في الليغا.

المصدر / وكالات
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#برشلونة #الدوري الإسباني #الليغا

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