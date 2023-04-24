الاحتلال ومستوطنوه يجددون اقتحام الأقصى والاعتداء على "مصلى الرحمة"

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية صباح اليوم للمرة الثانية خلال يومين مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن عناصر من قوات الاحتلال اقتحموا المصلى وقطعوا أسلاك الكهرباء مجددا ومنعت حراس المسجد من الاقتراب من المصلى.

وكانت حركة حماس قد حذرت من أن اعتداء الاحتلال على الأقصى ومصلى باب الرحمة هو عبث بصواعق التفجير.

وقال الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس المحتلة، محمد حمادة، إن الاحتلال يمارس عدوانًا جديدًا على المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف حمادة أن اقتحام مصلى باب الرحمة يؤكد أن الاحتلال يشن حربًا دينية ضد المقدسات والمساجد.

وشدد على أن المقاومة والشعب الفلسطيني لن يقفوا مكتوفي الأيدي وسيدافعون بكل قوة عن المسجد الأقصى.

وفي السياق، جدد عشرات المستوطنين اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته.

المصدر / فلسطين أون لاين