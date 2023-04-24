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حالة الطقس حتى الأربعاء القادم .. وهل ستعود الأمطار؟

24 ابريل 2023 . الساعة 08:57 بتوقيت القدس
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أحوال الطقس في فلسطين خلال الأيام القادمة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أحوال الطقس في فلسطين خلال اليوم وحتى الأربعاء القادم.

وقالت الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، إن طقس فلسطين  اليوم الإثنين سيكون صافياً بوجه عام وربيعيا لطيفاً نهاراً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بقليل، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن الطقس خلال يوم الثلاثاء سيكون صافياً بوجه عام وربيعيا لطيفاً نهاراً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بقليل، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ونوهت الأرصاد إلى أن طقس فلسطين ليوم الأربعاء القادم سيكون صافياً بوجه عام وربيعيا لطيفاً نهاراً خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها العام بقليل، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

بدوره قال الراصد الجوي الفلسطيني ليث العلامي، إن "الأسبوع الحالي بأغلب ايامه سيكون بالنهار ربيعي مُعتدل، ودافي بالمناطق المنخفضة مثل السهول والسواحل، وفي الليل ما بين لطيف مُنعش واحياناً بميل للبرودة خاصة بالجبال".

المصدر / فلسطين أون لاين
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