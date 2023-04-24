حملة مداهمات واعتقالات في الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، 12 مواطنًا خلال حملة مداهمات في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة من مدينة نابلس شمالي الضفة ودارت مواجهات واشتباكات بين الشبان وجنود الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب يزن أصلان عقب اقتحام منزله في شارع 15 بنابلس، إضافة لاعتقال الشاب إيهاب فريد أبو ضهير من المحافظة.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر علاء الأعرج وأجرت معه تحقيقا واعتدت عليه وانسحبت دون اعتقاله.

وفي مخيم عسكر اعتقلت قوات الاحتلال الشابين يوسف الأشقر، وعمار شرايعة عقب اقتحام منزليهما.

وفي بيتا جنوب نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين حمدان حمايل وعبد الله خضير عقب اقتحام منزليهما.

من جهتها أكدت مجموعات "عرين الأسود" أن مجموعاتها قامت بالتَّصدي والاشتباك مع قوات الاحتلال بصلياتٍ من الرَّصاص المبارك والعُبوات مَحليِّة الصُنع عُقب اقتحامِها المنطقة الغربية لمدينة نابلس.

وفي مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا شرقي الضفة المحتلة، أفادت مصادر محلية بإصابة أربعة شبان أحدهم تم اعتقاله خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غربي جنين شمالي الضفة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين ياسر محمد علي عمارنة، وعبد الله أحمد حرز الله، وسعيد مأمون عبادي من يعبد، وعدي ستيتي من كفر قود بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الشاب المقدسي أيوب عفانة في بلدة صور باهر بالقدس المحتلة وعمدت على تخريب محتوياته.

وفي الخليل جنوبي الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد أبو خضير عقب اقتحام منزله في بلدة صوريف شمال المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين