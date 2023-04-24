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ميورا يشارك للمرة الأولى مع فريق برتغالي وهو في 56 عاما

24 ابريل 2023 . الساعة 06:31 بتوقيت القدس
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شارك في 89 مباراة دولية كان آخرها في 2000

حقق المهاجم الياباني المخضرم كازيوشي ميورا إنجازا جديدا بعدما شارك في مباراته الأولى مع أوليفيرنسي المنافس بدوري الدرجة الثانية البرتغالي لكرة القدم في عمر 56 عاما.

ونزل ميورا بديلا في الدقيقة 90 في فوز فريقه، الذي انتقل إليه معارا من يوكوهاما هذا العام، 4-1 على أكاديميكو دي فيسيو يوم السبت.

وقال موقع الدوري البرتغالي إن ميورا بهذا يصبح "أكبر لاعب على الإطلاق يلعب في (مسابقات) كرة القدم البرتغالية إذ يبلغ 56 عاما وشهرا واحدا و24 يوما".

ولعب ميورا، الذي بدأ مسيرته الاحترافية قبل نحو أربعة عقود، لصالح عدد من الأندية في أنحاء العالم بينها بالميراس ودينامو زغرب وفيسيل كوبي.

وشارك في 89 مباراة دولية كان آخرها في 2000. وساعد ميورا، ثاني الهدافين التاريخيين لليابان برصيد 55 هدفا، منتخب بلاده للفوز بكأس آسيا في 1992.

المصدر / وكالات
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