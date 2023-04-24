عرين الأسود: مقاتلونا تصدوا لقوات الاحتلال التي اقتحمت نابلس

أعلنت مجموعات عرين الأسود، فجر اليوم الإثنين، إن “مقاوميها تصدوا واشتبكوا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بصلياتٍ من الرصاص عقب اقتحام مدينة نابلس”.

وقالت عرين الأسود في بيان لها أن مجموعاتها تصدت واشتبكت "مع قوات الاحتلال الصهيونيّْ بصلياتٍ من الرَّصاص المبارك والعُبوات مَحليِّة الصُنع عقب اقتحام المنطقة الغربية لمدينة نابلس من محوريها الجنوبي والشمالي، وتمركزت في شارع 15 جنوبًا، وحي المعاجين غربًا.

وخلال عملية الاقتحام داهمت قوات الاحتلال منزل يزن أصلان في شارع 15 قبل اعتقاله واقتياده إلى جهة غير معلومة، كما داهمت منزل المهندس علاء الأعرج في حي المعاجين، واخضعته للتحقيق الميداني واعتدت بالضرب المبرح عليه قبل إطلاق سراحه.

كمًا اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن فريد أبو ضهير، واعتقلت نجله ايهاب، في نفس المنطقة. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوبي المحافظة، وتمركز الاقتحام في حارة الدويكات، واعتقلت الأسير المحرر حمدان حمايل، والمواطن عبد الله خضير، وتخلل الاقتحام مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين