ميسي يعود إلى برشلونة

بعد فوز فريقه باريس سان جيرمان على أنجيه في مباراة قدم خلالها الأرجنتيني ليونيل ميسي تمريرة حاسمة مبدعة إلى زميله الفرنسي كيليان مبابي، عاد الأول إلى المدينة التي قضى خلالها معظم فترات حياته، برشلونة.

وذكر تقرير على صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن لاعب باريس سان جيرمان الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، وهو الهدف الرئيسي لإدارة برشلونة لتعزيز فريقها هذا الصيف، سيقضي بضعة أيام مع زوجته وأطفاله الثلاثة في منزله في المدينة الإسبانية، مستغلاً حقيقة أن مدربه كريستوف غالتييه، منح إجازة لفريق العاصمة الفرنسية حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف التقرير: محيط اللاعب أكد أن تواجده في برشلونة حاليًا ليس له علاقة بعودته إلى الفريق، وبشكل عام لن تستطيع إدارة برشلونة نقل عرضها إلى ليو، وتحديدًا إلى والده خورخي المسؤول عن التفاوض، حتى تمنحها "الليغا" الضوء الأخضر لذلك من الناحية المالية.

في الوقت الحالي، لم يجدد ميسي مع باريس سان جيرمان حتى الآن، على الرغم من أن الفريق الفرنسي يواصل الضغط لمحاولة إقناع ليو بالاستمرار في باريس.

وقام الصحافيين بسؤال جوان لابورتا قبل مواجهة أتلتيكو مدريد حول عودة ميسي للفريق، لكنه فضّل عدم الإجابة قائلًا: إنه وقت مباراة أتلتيكو مدريد فقط.

المصدر / وكالات