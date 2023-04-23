قبيلة النائب الأردني عماد العدوان: نفتخر بابننا وأفعاله

أصدرت قبيلة النائب في مجلس النواب الأردني، عماد العدوان، بيانا صحفيا، تعقيبا على توقيف سلطات الاحتلال الإسرائيلي ابنها، اليوم الأحد، خلال مروره عبر معبر الكرامة، الواصل بين المملكة الأردنية، وأراضي السلطة الفلسطينية، بزعم تهريب سلاح وذهب، إلى الضفة الغربية.

وقال البيان: إن النائب عماد يتمتع بالروح الوطنية والقومية، وبإخلاصه ودفاعه المستميت عن القضية الفلسطينية، ويبذل الغالي والنفيس من أجل نصرتها وإرجاع الحقوق لأصحابها.

وأشارت العائلة إلى أنه بصرف النظر عن صحة ما نشره الاحتلال من عدمه، فإن "مواقفنا جميعنا ثابتة تجاه قضيتنا المقدسة"، مؤكدة "عدم ثقتنا بالجانب الصهيـوني وروايته" ومع ذلك "فكلنا فخر بابننا وبأفعاله".

وطالبت قبيلة العدوان الحكومة الأردنية ببذل كل الجهود الممكنة من "أجل استعادة عضو السلطة التشريعية الأردنية من أيدي الصهايـنة، بأسرع وقت ممكن" معتبرة أن ابنها "ليس ممثلا لدائرته الانتخابية، بل لجميع الأردنيين".

وشددت على أن النائب العدوان "لم يرتكب جريمة قتل بدم بارد على الأرض المحتلة، كما فعل حارس السفارة الإسرائيلية في عمان (27 تموز/يوليو 2017 وقتل فيه أردنيين)، وبالرغم من ذلك تم إطلاق سراحه دون محاكمة أو توقيف".

وجددت ثقتها "بالجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية، ومساعيها من أجل استعادة ابننا"، داعية جميع الفعاليات النيابية والشعبية للتحرك فورا، والضغط كل بأدواته وطريقته لاستعادة النائب الأسير عماد العدوان من معتقلات الاحتلال الاسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين