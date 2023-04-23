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البكري يستنكر رفع علم الاحتلال على المسجد الإبراهيمي

23 ابريل 2023 . الساعة 22:58 بتوقيت القدس
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استنكر وزير الأوقاف حاتم البكري، رفع قوات الاحتلال علم الاحتلال الإسرائيلي على سطح وجدران المسجد الإبراهيمي الشريف، وعده "تدنيساً للمكان المقدس والديني".

وقال البكري في بيان اليوم الأحد، إن الاحتلال زاد في الآونة الأخيرة من وتيرة الاعتداء على الحرم الإبراهيمي الشريف من تنكيل بالمواطنين وإغلاق بواباته، وأخيراً وضع أعلامه على سطحه وجدرانه وهو بذلك يسعى لمخططه الاستيطاني للاستيلاء عليه وتحويله لكنيس يهودي بشكل كامل.

ودعا البكري كافة المؤسسات الوطنية والدولية للوقوف عند مسؤولياتها تجاه الحرم الإبراهيمي، مجددا دعوته لأبناء شعبنا بالرباط داخل الحرم وأروقته لمنع مخطط الاحتلال من الاستيلاء على كامل الحرم الإبراهيمي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الابراهيمي #حاتم البكري

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