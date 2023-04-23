خان يونس: حماس تزور بيوت عدد من قادتها للتهنئة بالعيد

نظّمت حركة المقاومة الإسلامية حماس في خان يونس اليوم الأحد حملة زيارات لبيوت عدد من قادتها المؤسسيين والراحلين والأسرى لتهنئتهم بعيد الفطر.

وشارك في وفد الحركة النائب د. يونس الأسطل وأعضاء المكتب السياسي للحركة زكريا أبو معمر وجواد أبو شمالة ونائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي محمد جواد الفرا، ووكيل وزارة المواصلات صلاح أبو شرخ ووكيل وزارة الأوقاف عبد الهادي الأغا ولفيف من قادة وكوادر الحركة.

وزار الوفد بيت الشيخ الراحل محمد النجار، والشيخ الراحل أحمد نمر حمدان، وبيت القيادي عبد القادر الرقب، وبيت قائد هيئة الأركان القائد محمد الضيف، وبيت الأسير القائد حسن سلامة.

وقال الأسطل، إن هذه الزيارة تأتي في هذه المناسبة المباركة من باب الوفاء لأهل العطاء من القادة الراحلين المؤسسين والقادة الذين لايزالون يؤلمون المحتل ويعدّون العدة لدحره عن ديارنا.

واستذكر الأسطل في كلمة له خلال الزيارات جانبًا من سيرة القادة العطرة وتاريخهم العظيم الممتد.

من جانبه أشار أبو معمر إلى عظم الطريق الذي رسمه هؤلاء القادة، وحجم التحديات والعقبات التي تحطمت على صخرة صمودهم وعزيمتهم.

وأكد على السير في ذات الطريق لاستكمال مشروع العودة والتحرير ودحر الاحتلال عن أرضنا.











المصدر / فلسطين أون لاين