تجديد الاعتقال الإداري للأسير أحمد عزام للمرة الثالثة

جدَّدت محكمة الاحتلال اليوم الأحد الاعتقال الإداري للأسير أحمد جمال عزام من سلفيت شمالي الضفة الغربية قبل أربعة أيام من موعد الإفراج عنه.

وقالت الأسيرة المحرَّرة بيان فرعون، إن الاحتلال مدَّد اعتقال زوجها لأربعة أشهر جديدة، بعد أن كان مقرراً الإفراج عنه نهاية الأسبوع الجاري.

وكانت فرعون قد أنجبت طفلها الأول "خطاب" قبل ستة أشهر، بينما كان زوجها معتقلًا في سجون الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت، الأسير المحرَّر أحمد جمال عزام (32 عامًا)، في 29/4/2022، بعد اقتحام قوة كبيرة منزله في قرية ياسوف شرق سلفيت، وتفتيشه وتخريب محتوياته.

وأمضى عزام 7 سنوات في سجون الاحتلال، 5 منها في اعتقال واحد تحرَّر منه بتاريخ 3/8/2021.

المصدر / فلسطين أون لاين