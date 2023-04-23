لجنة حقوقية تدين اعتقال الاحتلال للنائب الأردني عماد العدوان

دانت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في سجون الاحتلال، اعتقال الاحتلال الإسرائيلي النائب الأردني عماد العدوان، مؤكدة أنه "يمثل نبض الشارع الأردني بدعم المقاومة الفلسطينية".

وطالبت اللجنة في بيان، اليوم الأحد، الحكومة الأردنية باستخدام ما تمتلك من أوراق، للإفراج عن العدوان و ١٩ أسيراً أردنياً في سجون الاحتلال، والكشف عن مصير ٣٤ مفقودًا.

وشدَّدت على حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة، وواجب الشعب الأردني بدعمه ومساندته.

وكانت مصادر أردنية وإسرائيلية متطابقة، كشفت أن سلطات الاحتلال، أوقفت اليوم نائبًا أردنيًّا بتهمة محاولة تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذهب، عبر معبر الكرامة الواصل بين الأراضي الفلسطينية والأردن، بزعم إيصال السلاح، للضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين