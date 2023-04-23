فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خان يونس: حماس تزور بيوت عدد من قادتها للتهنئة بالعيد

ردود جادّة من فصائل المقاومة على تهديدات الاحتلال باغتيال قادتها

تجديد الاعتقال الإداري للأسير أحمد عزام للمرة الثالثة

لجنة حقوقية تدين اعتقال الاحتلال للنائب الأردني عماد العدوان

إعلام الاحتلال يُحرّض على العاروري ويهدد باغتياله و"حماس" ترد

من هو النائب الأردني الذي اعتقله الاحتلال؟ وما هي مواقفه من المقاومة؟

"الجهاد" تحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير خضر عدنان

"العمل الإسلامي" تعلّق على اعتقال الاحتلال أحد النواب الأردنيين

باحث مقدسي: التهديد تجاه الأقصى قائم والمقدسيون يواصلون شد الرحال إليه

الخارجية الأردنية تعقّب على اعتقال الاحتلال أحد النواب

لجنة حقوقية تدين اعتقال الاحتلال للنائب الأردني عماد العدوان

23 ابريل 2023 . الساعة 19:54 بتوقيت القدس
...

دانت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في سجون الاحتلال، اعتقال الاحتلال الإسرائيلي النائب الأردني عماد العدوان، مؤكدة أنه "يمثل نبض الشارع الأردني بدعم المقاومة الفلسطينية".

وطالبت اللجنة في بيان، اليوم الأحد، الحكومة الأردنية باستخدام ما تمتلك من أوراق، للإفراج عن العدوان و ١٩ أسيراً أردنياً في سجون الاحتلال، والكشف عن مصير ٣٤ مفقودًا.

وشدَّدت على حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة، وواجب الشعب الأردني بدعمه ومساندته.

وكانت مصادر أردنية وإسرائيلية متطابقة، كشفت أن سلطات الاحتلال، أوقفت اليوم نائبًا أردنيًّا بتهمة محاولة تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذهب، عبر معبر الكرامة الواصل بين الأراضي الفلسطينية والأردن، بزعم إيصال السلاح، للضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الأردن #النائب عماد العدوان #الاحتلال يعتقل نائبا أردنيا

متعلقات

الأكثر قراءة