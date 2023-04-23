من هو النائب الأردني الذي اعتقله الاحتلال؟ وما هي مواقفه من المقاومة؟

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي النائب الأردني عماد العدوان، المعروف بمواقفه المناصرة للقضية الفلسطينية وللمقاومة وعلى رأسها حركة حماس.

والعدوان من سكان مدينة السلط في وسط المملكة الأردنية الهاشمية.

وهو محامي، يحمل الماجستير في القانون الدولي، كما أنه عضوًا في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني.

والنائب العدوان معروف بمناصرته الكبيرة للقضية الفلسطينية وللمقاومة وهو أحد اعضاء لجنة فلسطين في مجلس النواب

وتزعم سلطات الاحتلال أنها أوقفت النائب الأردني خلال محاولته إدخال أسلحة إلى الضفة الغربية بسيارته عبر معبر الكرامة.

وبينما أشادت جهات أردنية حزبية وبرلمانية بموقف النائب العدوان، قالت وزارة الخارجية الأردنية إنها وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان.

المصدر / فلسطين أون لاين