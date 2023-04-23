فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ردود جادّة من فصائل المقاومة على تهديدات الاحتلال باغتيال قادتها

"العمل الإسلامي" تعلق على اعتقال الاحتلال أحد النواب الأردنيين

إعلام الاحتلال يُحرّض على العاروري ويهدد باغتياله و"حماس" ترد

الخارجية الأردنية تعقب على اعتقال الاحتلال أحد النواب

تصريحات جديدة لصديق الأسير لدى "القسام" "هدار غولدن"

حماية المستهلك تنفذ جولات تفتيش على مطاعم الشاورما

خريشة: التهديد باغتيال قادة المقاومة سيصعد العمليات في الضفة والقدس

استطلاع: نصف الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل الكيان سيكون "أسوأ" في الأعوام المقبلة

في سابقة خطيرة.. الاحتلال يوقف نائبا أردنيا بزعم محاولته تهريب سلاح

المؤرخ "الأشقر" يرثى كبير الناشرين الفلسطينيين

"العمل الإسلامي" تعلق على اعتقال الاحتلال أحد النواب الأردنيين

23 ابريل 2023 . الساعة 18:44 بتوقيت القدس
...

أشاد الأمين العام لحزب "جبهة العمل الإسلامي" مراد العضايلة، بما فعله النائب في مجلس النواب الأردني، عماد العدوان، من محاولة إيصال السلاح إلى فلسطين لمقاومة الاحتلال.

واعتبر العضايلة في تغريده له على "تويتر" اليوم الأحد، أن إيصال السلاح لفلسطين "فريضة شرعية، وضرورة وطنية مادام الاحتلال على أرض فلسطين".

وأكد أن واجب الحكومة الأردنية، السعي للإفراج عنه وسائر الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال.

وكانت مصادر أردنية وإسرائيلية متطابقة، كشفت أن سلطات الاحتلال، أوقفت اليوم الأحد، نائبا أردنيا بتهمة محاولة تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذهب، عبر جسر "الملك حسين" والمعروف إسرائيلياً باسم "اللنبي".

وانتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي العبرية، تضمن ضبط ثلاثة أكياس احتوت على 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع glock gun، و 100 كجم من الذهب.

من جانبه قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي، إن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.

وتابع "الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع ومعالجته بأسرع وقت ممكن".

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الأردن #جبعة العمل الإسلامي #النائب عماد العدوان #اعتقال الاحتلال نائب أردني

متعلقات

الأكثر قراءة