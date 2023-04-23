"العمل الإسلامي" تعلق على اعتقال الاحتلال أحد النواب الأردنيين

أشاد الأمين العام لحزب "جبهة العمل الإسلامي" مراد العضايلة، بما فعله النائب في مجلس النواب الأردني، عماد العدوان، من محاولة إيصال السلاح إلى فلسطين لمقاومة الاحتلال.

واعتبر العضايلة في تغريده له على "تويتر" اليوم الأحد، أن إيصال السلاح لفلسطين "فريضة شرعية، وضرورة وطنية مادام الاحتلال على أرض فلسطين".

وأكد أن واجب الحكومة الأردنية، السعي للإفراج عنه وسائر الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال.

وكانت مصادر أردنية وإسرائيلية متطابقة، كشفت أن سلطات الاحتلال، أوقفت اليوم الأحد، نائبا أردنيا بتهمة محاولة تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذهب، عبر جسر "الملك حسين" والمعروف إسرائيلياً باسم "اللنبي".

وانتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي العبرية، تضمن ضبط ثلاثة أكياس احتوت على 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع glock gun، و 100 كجم من الذهب.

من جانبه قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي، إن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.

وتابع "الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع ومعالجته بأسرع وقت ممكن".

المصدر / فلسطين أون لاين