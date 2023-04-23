الشعبية: تهديدات الاحتلال بالمساس بقادة المقاومة ستقابل بالرد

حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الاحتلال الإسرائيلي من المساس بقادة المقاومة ورموزها، مؤكدة أن جرائم الاحتلال ستقابل بالرد.

وقالت الشعبيّة في تصريح صحفي اليوم الأحد تعقيبا على تهديدات الاحتلال باستئناف سياسة الاغتيالات: "إنّ تهديدات الاحتلال باستهداف قيادات المقاومة ورموزها تنبع من طبيعته الإرهابية العدوانية في محاولة للهرب من أزمته الداخلية وقلقه المتصاعد بفعل ضربات المقاومة والشباب الثائر على امتداد الوطن المحتل".

وتابعت "تهديدات الاحتلال لن تزيد شعبنا ومناضليه سوى تمسكًا بخيار المقاومة قولاً وفعلاً وسلوكًا وإصرارًا بالرد على أي جريمة يخطط الاحتلال لارتكابها".

ورأت الشعبيّة، أنّ هذه التهديدات لا ترهب أطفال شعبنا".

وأضافت: "أما قادة المقاومة فهذه التهديدات كانت على الدوام ولم تختفي ليوم واحد وهي تنبع من طبيعة الكيان الإرهابي؛ فلا المقاومة فترت ولا قيادتها تراجعت".

ودعت الشعبيّة كافة مقاتلي شعبنا ومناضليه وقياداته لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر ورفع درجات الاستعداديّة لإفشال ما يُخطّط له العدو.

المصدر / فلسطين أون لاين