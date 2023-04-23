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حماية المستهلك تنفذ جولات تفتيش على مطاعم الشاورما

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حماية المستهلك تنفذ جولات تفتيش على مطاعم الشاورما

23 ابريل 2023 . الساعة 17:38 بتوقيت القدس
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نفذت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني جولات تفتيش على مطاعم الشاورما خلال أيام العيد في جميع محافظات قطاع غزة.

وأكدت الوزارة في تصريح صحفي على تواصل الحملات التفتيشية وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وفي وقت سابق أعلنت الوزارة عن خطتها لمتابعة ومراقبة المطاعم والمحال التجارية خلال أيام عيد الفطر السعيد.

وقالت نائب مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك بالوزارة رباب عاشور في تصريح صحفي، إن الوزارة أعدت خطة متكاملة خلال أيام عيد الفطر، مشيرةً إلى أن طواقم حماية المستهلك ستعمل على تنفيذ زيارات صباحية وليلية قبل وأثناء العيد، لجميع مطاعم الشاورما في محافظات قطاع غزة.

وأضافت عاشور، أن الوزارة ستتأكد من سلامة المواد الغذائية التي تحضر داخل معامل المطاعم، منها الشاورما والوجبات الغذائية، قبل استهلاك المواطنين لها في مطاعم القطاع.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #وزارة الاقتصاد #مطاعم الشاورما

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