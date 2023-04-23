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مستوطنون يشرعون بحفريات في "مسافر يطا" لإقامة مبنى استيطاني

23 ابريل 2023 . الساعة 17:28 بتوقيت القدس
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شرع مستوطنون، اليوم الأحد، بعمل حفريات في قرية "بيرين" بمسافر يطا في الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، تمهيدا لإضافة وتوسيع مبنى استيطاني جديد فيها.

وقال رئيس مجلس قروي "بيرين" فريد برقان، في تصريحات صحفية، إن مستوطنين قاموا بعمل تأسيس وحفر، لإضافة مبنى جديد لجانب المبنى الذي أقاموه قبل نحو شهر بمساحة 400 متر؛ يستخدمونه كمركز وقاعة للقاءاتهم.

وأشار إلى وجود هجمة استيطانية في القرية وغيرها من التجمعات السكانية لتعزيز الاستيطان فيها، والاستيلاء على مزيد من الأراضي، بحماية من قوات الاحتلال.

يذكر أن مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" (مستقل) وثق خلال شهر آذار/ مارس الماضي نحو 130 اعتداء للمستوطنين في مدن الضفة الغربية المحتلة، تنوعت ما بين اقتلاع أشجار وتجريف أراضٍ واعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وعلى المزارعين ومحاصيلهم.

المصدر / وكالات
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#الخليل #مسافر يطا #الاستيطان

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