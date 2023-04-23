استطلاع: نصف الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل الكيان سيكون "أسوأ" في الأعوام المقبلة

أظهر استطلاع للرأي، أن قرابة نصف الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل كيان الاحتلال سيكون "أسوأ" خلال الأعوام المقبلة.

وشارك في الاستطلاع الذي أجراه معهد (كانتر) المستقل ونشرته الإذاعة العبرية حوالي 553 رجلا وامرأة يبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق.

وأظهر الاستطلاع أن 48 بالمائة من الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل الكيان سيكون "أسوأ" في السنوات القادمة، فيما اعتقد 20 بالمائة أن الوضع سيكون "أفضل"، كما أن 19 بالمائة يرون أنه لن يكون هناك تغيير، فيما أجاب 13 بالمائة أنهم لا يعرفون.

ويعاني الكيان من خلافات حول خطة تعديلات قضائية دفعت بها حكومة بنيامين نتنياهو في يناير الماضي وأدت إلى خروج مئات الآلاف من المعارضين إلى الشوارع في احتجاجات رافضة قبل أن يجمد نتنياهو في أواخر مارس الخطة من أجل التفاوض مع المعارضة.

المصدر / وكالات