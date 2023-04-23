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في سابقة خطيرة.. الاحتلال يوقف نائبا أردنيا بزعم محاولته تهريب سلاح

برلماني يدعو حكومة عمان للتحرك للإفراج عنه

في سابقة خطيرة.. الاحتلال يوقف نائبا أردنيا بزعم محاولته تهريب سلاح

23 ابريل 2023 . الساعة 17:07 بتوقيت القدس
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صورة نشرها الاعلام العبري للأسلحة التي زعم ضبطها مع النائب الأردني

 كشفت مصادر أردنية وإسرائيلية متطابقة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أوقفت اليوم الأحد، نائبا أردنيا بتهمة محاولة تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذهب، عبر  معبر الكرامة.

وانتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي العبرية، تضمن ضبط ثلاثة أكياس احتوت على 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع glock gun، و 100 كجم من الذهب.

وأضافت المصادر، أنه لا يتم إجراء تفتيش لأعضاء البرلمان، إلا أن معلومات وردت للجمارك بالتفتيش.

وبحسب بعض المصادر، فان النائب الأردني هو عماد العدوان.

أردنيا طالب النائب في البرلمان الأردني خليل عطية حكومة بلاده بالتحرك فورا لتأمين الإفراج عن زميله الموقوف لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد عطية في بيان له على ضرورة عدم ترك أي مساحة للاحتلال لإيذاء كرامة الأردنيين، وحمل الحكومة الأردنية المسؤولية عن أي تقصير في تأمين الافراج عنه.

وحذر من تداعيات أي انتهاك إسرائيلي جديد في هذا السياق ونظامنا القانوني الوطني كفيل بالتعامل مع الواقعة مهما كانت التفاصيل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#معبر الكرامة #الاحتلال #النائب خليل عطية #توقيف برلماني أردني

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