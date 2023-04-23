وفاة شاب من يافا متأثرا بجروحه في جريمة إطلاق نار

توفي اليوم الأحد، شاب (19 عامًا) متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة يافا في الداخل الفلسطيني المحتل قبل يومين.

وكان الشاب كان قد تعرض لجريمة إطلاق نار في شارع نجيب محفوظ في مدينة يافا، أصيب على إثرها بجروح خطيرة جدا ونقل للمستشفى لتلقي العلاج إلى أن أعلن عن وفاته صباح اليوم.

ويشهد المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل تصاعدا خطيرا ومستمرا في أعمال العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة.

وقد بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل، منذ مطلع عام 2023 ولغاية اليوم، 51 قتيلًا.

المصدر / فلسطين أون لاين