الأقسام
سياسي
عربي ودولي
محليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
صحة
علوم وتكنولوجيا
غرائب وطرائف
الإسـلام والعـصر
مجتمع
مقالات وآراء
الصحيفة
تواصل معنا
انفوجرافيك
وسـائط
5713
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.66
مقابل الشيكل
يورو
4.06
جنيه مصري
0.12
دينار أردني
5.16
جنيه إسترليني
4.55
حالة الطقس
السبت
19° - 10°
صافِ خلال اليوم
الأحد
22° - 10°
الإثنين
25° - 12°
أوقات الصلاة
الفجر
03:56
الشروق
05:07
الظهر
11:41
العصر
15:18
المغرب
18:15
العشاء
19:26
أحدث الأخبار
المرور: 3 إصابات في 8 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
تصريحات جديدة لصديق الأسير لدى "القسام" "هدار غولدن"
الاحتلال يواصل إغلاق أريحا لليوم الثاني
الولايات المتحدة تعلق عمل سفارتها بالخرطوم
أسعار صرف العملات والدولار اليوم الأحد مقابل الشيكل
الأرصاد: أجواء ربيعية لطيفة ودرجات الحرارة حول معدلها العام
الأكثر قراءة
سعر صرف الدولار والعملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء
جدل واسع في مصر بعد إعلان أول أيام عيد الفطر
هذه الدول أعلنت السبت أول أيام عيد الفطر
البحوث الفلكية في مصر تعلن موعد عيد الفطر
رسميا: أول دولة تعلن موعد عيد الفطر
الكشف عن حقيقة استبعاد أندية غزة من بطولة القدس والكرامة
آخر الأخبار
المرور: 3 إصابات في 8 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
تصريحات جديدة لصديق الأسير لدى "القسام" "هدار غولدن"
الاحتلال يواصل إغلاق أريحا لليوم الثاني
الولايات المتحدة تعلق عمل سفارتها بالخرطوم
أسعار صرف العملات والدولار اليوم الأحد مقابل الشيكل
الأرصاد: أجواء ربيعية لطيفة ودرجات الحرارة حول معدلها العام
إيموجي جديدة آتية.. انظر كم هي طريفة
خبير تغذية يكشف السر.. كيف تدمر القهوة مخطط إنقاص الوزن؟
سر 3 حسابات لم تدفع.. واحتفظت بعلامة تويتر الزرقاء
رفع عقوبة الإيقاف عن نجم إنتر ميلان لوكاكو
ملخص اليوم
الرئيسية
اقتصاد
تفاصيل الخبر
قائمة بأسعار اللحوم والدجاج والخضروات في أسواق غزة
23 ابريل 2023 . الساعة 11:37 بتوقيت القدس
جاء سعر الكيلو الواحد من الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم الأحد على النحو الآتي:
المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة
#اللحوم
#أسعار
#الخضروات
#أسواق غزة
#الدجاج
متعلقات
أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة
أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم السبت
أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم الأحد
الأكثر قراءة
تفاصيل المنخفض الجوي وكيف سيكون في الساعات القادمة؟
تعرف على يوم عيد الفطر وفق مركز الفلك الدولي
قفزة جديدة لسعر صرف الدولار مقابل الشيكل
أخبار الطقس: كتلة هوائية خماسينية تضرب فلسطين في هذا الموعد
هل المطر من علامات ليلة القدر؟
عاجل