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قائمة بأسعار اللحوم والدجاج والخضروات في أسواق غزة

23 ابريل 2023 . الساعة 11:37 بتوقيت القدس
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جاء سعر الكيلو الواحد من الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم الأحد على النحو الآتي:

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المصدر / فلسطين أون لاين
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