الاحتلال يواصل إغلاق أريحا لليوم الثاني

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق جميع مداخل مدينة أريحا لليوم الثاني على التوالي.

وأفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال نصب حواجز عسكرية على كافة مداخل أريحا وأعاق حركة المواطنين، فيما شهد المدخل الجنوبي للمدينة صباح اليوم الأحد مواجهات خفيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مركبات المواطنين، ما أوقع العديد من حالات الاختناق.

متابعة| مئات المركبات الفلسطينية ما زالت عالقة على المدخل الجنوبي لمدينة أريحا بعد إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدخل المدينة pic.twitter.com/8oVKqCFr4k — فلسطين أون لايـن (@F24online) April 23, 2023

وأظهر مقطع فيديو متداول اعتقال قوات الاحتلال، شابا عند الحاجز الجنوبي لمدينة أريحا.

🎥 قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابًا فلسطينيًا عند الحاجز الجنوبي لمدينة أريحا pic.twitter.com/G09OgeRnHO — فلسطين أون لايـن (@F24online) April 23, 2023

وتشهد مدينة أريحا أزمات مرورية على كافة مداخلها نتيجة توافد آلاف المواطنين للمدينة التي تعتبر مصيفا ومكانا ترفيهيا لأهالي الضفة والقدس وأراضي الـ48، كما ازدادت معاناة المدينة والمواطنين القادمين والمغادرين على الجسر حيث تنشط حركة المسافرين خلال الأعياد.

وفي سياق آخر، أصيب شابان بجروح، الليلة الماضية، خلال تصديهم لهجوم مستوطنين على بلدة ديردبوان شرق رام الله.

وهاجم مستوطنون منطقة "الشيخ عمار" في البلدة بحماية قوات الاحتلال، وتصدى الشبان لهم، ما أدى لإصابة شابين في الرأس والوجه.

وكان مستوطن نصب خيمة قبل نحو أسبوعين، في أرض قرب منطقة الشيخ عمار بهدف السيطرة عليها لصالح التوسع الاستيطاني.

المصدر / فلسطين أون لاين