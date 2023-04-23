فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تصريحات جديدة لصديق الأسير لدى "القسام" "هدار غولدن"

الاحتلال يواصل إغلاق أريحا لليوم الثاني

الولايات المتحدة تعلق عمل سفارتها بالخرطوم

أسعار صرف العملات والدولار اليوم الأحد مقابل الشيكل

الأرصاد: أجواء ربيعية لطيفة ودرجات الحرارة حول معدلها العام

إيموجي جديدة آتية.. انظر كم هي طريفة

خبير تغذية يكشف السر.. كيف تدمر القهوة مخطط إنقاص الوزن؟

سر 3 حسابات لم تدفع.. واحتفظت بعلامة تويتر الزرقاء

رفع عقوبة الإيقاف عن نجم إنتر ميلان لوكاكو

احذرها.. هذه الإضافات قد تحوّل القهوة إلى مشروب ضارش

إصابتان برام الله

بالفيديو الاحتلال يواصل إغلاق أريحا لليوم الثاني

23 ابريل 2023 . الساعة 10:56 بتوقيت القدس
...

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق جميع مداخل مدينة أريحا لليوم الثاني على التوالي.

وأفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال نصب حواجز عسكرية على كافة مداخل أريحا وأعاق حركة المواطنين، فيما شهد المدخل الجنوبي للمدينة صباح اليوم الأحد مواجهات خفيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مركبات المواطنين، ما أوقع العديد من حالات الاختناق.

وأظهر مقطع فيديو متداول اعتقال قوات الاحتلال، شابا عند الحاجز الجنوبي لمدينة أريحا.

وتشهد مدينة أريحا أزمات مرورية على كافة مداخلها نتيجة توافد آلاف المواطنين للمدينة التي تعتبر مصيفا ومكانا ترفيهيا لأهالي الضفة والقدس وأراضي الـ48، كما ازدادت معاناة المدينة والمواطنين القادمين والمغادرين على الجسر حيث تنشط حركة المسافرين خلال الأعياد.

وفي سياق آخر، أصيب شابان بجروح، الليلة الماضية، خلال تصديهم لهجوم مستوطنين على بلدة ديردبوان شرق رام الله.

وهاجم مستوطنون منطقة "الشيخ عمار" في البلدة بحماية قوات الاحتلال، وتصدى الشبان لهم، ما أدى لإصابة شابين في الرأس والوجه.

وكان مستوطن نصب خيمة قبل نحو أسبوعين، في أرض قرب منطقة الشيخ عمار بهدف السيطرة عليها لصالح التوسع الاستيطاني.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#أريحا #عيد الفطر #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

متعلقات

الأكثر قراءة