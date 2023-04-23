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الأرصاد: أجواء ربيعية لطيفة ودرجات الحرارة حول معدلها العام

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الأرصاد: أجواء ربيعية لطيفة ودرجات الحرارة حول معدلها العام

23 ابريل 2023 . الساعة 09:44 بتوقيت القدس
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توقعت دائرة الارصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائمًا جزئيًا ربيعيا لطيفاً نهاراً خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الأرصاد إلى أن الجو يكون يوم غد الاثنين، صافياً بوجه عام وربيعيا لطيفاً نهاراً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الثلاثاء المقبل، صافياً بوجه عام وربيعيا لطيفاً نهاراً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الاربعاء، فيكون الجو صافياً بوجه عام وربيعيا لطيفاً نهاراً خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#فلسطين #الطقس #الأرصاد الجوية

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