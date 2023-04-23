رفع عقوبة الإيقاف عن نجم إنتر ميلان لوكاكو

رفع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بحق اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق إنتر ميلان بعد رد فعله إثر تعرضه لإساءة عنصرية عقب طرده في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا ضد يوفنتوس (1-1).

وسيتمكن لوكاكو من خوض مباراة الاياب المقررة يوم الأربعاء المقبل.

وطُرد لوكاكو حينها بالبطاقة الصفراء الثانية لاحتفاله بهدف أمام جماهير يوفنتوس بعد ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ضمنت لإنتر التعادل بهدف لمثله عندما وضع اصبعه في فمه وطلب من مشجعي يوفنتوس "الصمت".

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جابرييلي جرافينا بعد إلغاء العقوبة: "مبدأ محاربة كل أشكال العنصرية يشكل أحد المبادئ التأسيسية للنظام الرياضي".

وأضاف إنّ اللاعب "كان هدفًا في عدة مناسبات للكراهية، والتمييز العنصري الخطير، والمتكرر، والبغيض على مستوى يمكن أن يبرر سلوكًا غير قانوني".

اما لوكاكو فرحب بقرار الاتحاد الإيطالي، بقوله: "أنا سعيد حقاً بهذا القرار الصادر عن رئيس الاتحاد الذي أظهر حساسية كبيرة تجاه الموقف"، وختم: "لقد أظهر أنّ ثمة إرادة في محاربة العنصرية".

المصدر / وكالات