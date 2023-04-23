احذرها.. هذه الإضافات قد تحوّل القهوة إلى مشروب ضارش

تعدّ القهوة من المشروبات الأكثر طلباً بين الناس والتي يحرص البعض على تناولها بشكل يومي، لكن هناك أشخاص يستخدمون بعض الإضافات لتحسين مذاق القهوة من دون أن يعلموا بالأضرار التي قد تنتج منها.

وأكد تقرير طبي أن القهوة غنية بالفوائد الصحية وبالفيتامينات المفيدة للجسم، ولكن بعض المواد التي تُضاف أحياناً إليها قد تكون ضارّة ويجب استبدالها بأخرى للتخفيف من ضررها الصحي.

يضيف الكثيرون من الأشخاص المبيّضات الى القهوة لتحسين طعمها المرّ، ولكنها من أسوأ المكوّنات التي يمكن إضافتها الى القهوة، بسبب دخول الزيوت النباتية المهدرجة في تركيبتها. كما تحتوي المبيضات على نِسب عالية من السكر والسعرات الحرارية والدهون التي ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري. لذلك يُفضّل استبدالها بالحليب العادي قليل الدسم أو حليب اللوز.

ويعتمد البعض على المحلّيات الاصطناعية خوفاً من اكتساب الوزن الزائد، لكن الدراسات أكدت أن هناك رابطاً قوياً بين استخدامها وحدوث مشاكل صحية خطرة مثل ضعف التمثيل الغذائي للغلوكوز والسكري والقصور في القلب وغير ذلك. لذا، يُنصح باستخدام مُحلٍ طبيعي خالٍ من السعرات الحرارية مثل مستخلص "ستيفيا".

كذلك أجمعت الدراسات على مخاطر السكر العادي وآثار استخدامه السيئ على الصحة، لذلك يُنصح باستبدال السكر بالقرفة للحصول على حلاوة طبيعية.

المصدر / وكالات