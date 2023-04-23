الأهلي يحبط الرجاء بثنائية ويقترب من نصف النهائي

اقتنص فريق الأهلي المصري فوزًا حاسمًا على حساب ضيفه الرجاء المغربي بهدفين دون رد مساء السبت في إستاد القاهرة بجولة الذهاب لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل للأهلي محمد عبد المنعم، وحمدي فتحي في الدقيقتين 45، و84 من عمر المباراة التي أدارها الحكم السوداني محمود إسماعيل تحت أنظار أكثر من 52 ألف مشجع.

ويلتقي الفريقان يوم السبت المقبل على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء، ويحتاج الأهلي للفوز، أو التعادل، أو الخسارة بفارق هدف، ولكن الرجاء بحاجة للفوز بفارق 3 أهداف، أو بنتيجة 2-0 لتمديد اللقاء للوقت الإضافي.

واتسمت المباراة بالندية، ولكن الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر فرض تفوقه بالتنظيم التكتيكي، بينما أهدر الرجاء بقيادة مدربه التونسي منذر الكبير بعض المحاولات.

وفي مباريات أخرى، فاز ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي على شباب رياضي بلوزداد الجزائري برباعية لهدف، وسيمبا التنزاني على الوداد الرياضي المغربي بهدف دون مقابل.

المصدر / وكالات