ريال مدريد يفوز على سيلتا فيجو بهدفي أسينسيو وميليتاو

قاد ماركو أسينسيو وإيدر ميليتاو ريال مدريد للفوز 2-صفر على سيلتا فيجو ليقلص الفارق الذي يفصله عن برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى ثماني نقاط يوم السبت.

وقبل ثماني جولات على نهاية الموسم، حافظ ريال، ثاني الترتيب، على آماله الضئيلة في الفوز باللقب بوصوله إلى النقطة 65 خلف برشلونة الذي يستضيف أتليتيكو مدريد يوم الأحد.

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ولم يخسر أتليتيكو المتألق في آخر 13 مباراة بالدوري وفاز في آخر ست مباريات ويحتل المركز الثالث بفارق 13 نقطة خلف برشلونة وخمس نقاط خلف ريال مدريد. ويحتل سيلتا فيجو المركز 12 برصيد 36 نقطة.

وهيمن ريال على المباراة في ملعبه وافتتح أسينسيو التسجيل بتسديدة من مسافة قريبة مستغلا عرضية فينيسيوس جونيور في الدقيقة 41.

وضاعف المدافع ميليتاو تقدم فريقه بعد بداية الشوط الثاني مباشرة بعدما ارتقى عاليا ليلعب ضربة رأس إلى داخل الشباك.