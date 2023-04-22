فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بعد حذف العلامة الزرقاء من حسابه على "تويتر" ... سيرخيو راموس يصب غضبه على إيلون ماسك!

دورتموند يضرب بقوة ويقتنص صدارة البوندسليجا بعد تعثر بايرن

ماينز يهزم بايرن بثلاثية ويهدد صدارته للبوندسليجا

موجة عدوى بالحمى القرمزية المسببة لتعفن الدم بألمانيا

مانشستر سيتي يصعد للنهائي بهاتريك تاريخي من رياض محرز

محمد صلاح رجل مباراة ليفربول ونوتينجهام في الدوري الإنجليزي

أفضل الأطعمة لصحة الدماغ

بعد ميتا وتويتر وأمازون...غوغل تستعد لإلغاء 12 ألف وظيفة

ظهور "علامات خطيرة" على سجناء غوانتانامو.. ومطالب بتحرك عاجل

حمادة: اعتداء الاحتلال على مصلى باب الرحمة تخط للخطوط الحمراء

بعد حذف العلامة الزرقاء من حسابه على "تويتر" ... سيرخيو راموس يصب غضبه على إيلون ماسك!

22 ابريل 2023 . الساعة 22:20 بتوقيت القدس
...
بعد حذف العلامة الزرقاء من حسابه على "تويتر" ... سيرخيو راموس يصب غضبه على إيلون ماسك!

سقط الإسباني سيرخيو راموس؛ مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن ضحايا قرار إيلون ماسك؛ مالك موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وحُذفت علامة التوثيق "العلامة الزرقاء" من حسابه.

المدافع الإسباني يضم حسابه أكثر من 20 مليون متابع، لكن ماسك لم يتوان في حذف العلامة الزرقاء له، كما فعل لغالبية المشاهير على خلفية قراره بتقدير العلامة بثمانية دولار شهريًا، وعلى من يرغب بها الدفع!

وبينما لم يعلق غالبية المشاهير على تصرف مالك "تويتر"، فيما تعامل معه البعض الآخر بسخرية، لم يصمت راموس الغاضب من الشباب الموجه له، فنشر عدة تغريدات حملت سبابًا وإهانة له ولعائلته من قبل الجماهير.

وعلق مدافع الفريق الباريسي موجهًا حديثًا لإيلون: "حذف العلامات الزرقاء، وفرض الرسوم وكسب الأموال هي إحدى الاستراتيجيات، لكن هناك أيضًا استراتيجية أخرى ألا وهي القضاء على الكراهية وتعزيز الاحترام، وتحويل تويتر لمكان أفضل من ذلك".

جدير بالذكر أن الجماهير الفريق الباريسي غاضبة من لاعبيها في ظل وداع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بالهزيمة أمام بايرن ميونخ الألماني بثلاثية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

تويتر تويتر
#تويتر #باريس سان جيرمان #سيرخيو راموس #إيلون ماسك #العلامة الزرقاء

متعلقات

الأكثر قراءة