دورتموند يضرب بقوة ويقتنص صدارة البوندسليجا بعد تعثر بايرن

اقتنص بوروسيا دورتموند صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفضل فوزه العريض على ضيفه اينتراخت فرانكفورت 4 /صفر تزامنا مع خسارة بايرن ميونخ حامل اللقب على ملعب مضيفه ماينز 1 /3 اليوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين للبوندسليجا.

وفي باقي المباريات اكتسح فولفسبورج مضيفه بوخوم 5 /1 كما حقق فيردر بريمن فوزا عريضا على مضيفه هيرتا برلين 4 /2 في الوقت الذي فاز فيه كولون على مضيفه هوفنهايم 3 /1.

ورفع دورتموند رصيده إلى 60 نقطة ليصعد إلى الصدارة متفوقا بنقطة واحدة على بايرن الذي تراجع للمركز الثاني، وتوقف رصيد فرانكفورت عند 42 نقطة في المركز التاسع فيما رفع ماينز رصيده إلى 45 نقطة ليتقدم للمركز السادس.

وعلى ملعب سيجنال إيدونا بارك، فاز دورتموند على ضيفه فرانكفورت بأربعة أهداف، بواقع ثلاثة أهداف في الشوط الاول وهدف واحد في الشوط الثاني.

وافتتح الإنجليزي الدولي جود بيلينجهام التسجيل لدورتموند في الدقيقة 19 وبعدها بخمس دقائق أضاف الهولندي دونيايل مالين الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وأحرز ماتس هوميلس الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 41 ثم عاد دونيايل مالين وسجل الهدف الثاني له والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 66.