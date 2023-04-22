ماينز يهزم بايرن بثلاثية ويهدد صدارته للبوندسليجا

بات بايرن ميونخ حامل اللقب مهددا بفقدان موقعه في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفعل هزيمته المفاجئة على ملعب مضيفه ماينز 1 /3 اليوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين للبوندسليجا.

وفي باقي المباريات اكتسح فولفسبورج مضيفه بوخوم 5 /1 كما حقق فيردر بريمن فوزا عريضا على مضيفه هيرتا برلين 4 /2 في الوقت الذي فاز فيه كولون على مضيفه هوفنهايم 3 /1.

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وتوقف رصيد بايرن ميونخ في الصدارة عند 59 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند، الذي سيكون بوسعه اقتناص الصدارة عبر الفوز على ضيفه اينتراخت فرانكفورت في وقت لاحق اليوم، فيما رفع ماينز رصيده إلى 45 نقطة ليتقدم للمركز السادس.

وعلى ملعب ميوا أرينا، أنهى النادي البافاري شوط المباراة الأول متقدما بهدف سجله قائد المنتخب السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 30.

لكن ماينز انتفض في الشوط الثاني ورد بثلاثة أهداف حملت توقيع الفرنسي لودوفيتش أجورك في الدقيقة 65 ولياندرو باريرو من لوكسمبورج في الدقيقة 73 والإسباني أرون مارتين في الدقيقة 79.

وتواصلت المسيرة الكارثية لبايرن ميونخ تحت قيادة مدربه الجديد توماس توخيل ، الذي خلف جوليان ناجلسمان في منصب المدير الفني الشهر الماضي.

وتحت قيادة توخيل خرج النادي البافاري من دور الثمانية لكأس ألمانيا بخسارته أمام ضيفه فرايبورج 1 /2 كما خرج من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بخسارته أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 1 /4 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب ، بجانب تعثر الفريق في البوندسليجا للمرة الثانية على التوالي، حيث تعادل في مباراته السابقة مع مضيفه هوفنهايم بهدف لمثله.

وخلال سبع مباريات خاضها بايرن ميونخ تحت قيادة توخيل، فاز الفريق مرتين فقط وخسر ثلاث مرات وتعادل في مباراتين.