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محمد صلاح رجل مباراة ليفربول ونوتينجهام في الدوري الإنجليزي

22 ابريل 2023 . الساعة 20:43 بتوقيت القدس
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محمد صلاح رجل مباراة ليفربول ونوتينجهام في الدوري الإنجليزي

اُختير نجم فريق ليفربول، محمد صلاح، كرجل مباراة اليوم ضد نوتينجهام فورست في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان ليفربول قد فاز على نوتينجهام فورست، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف فوز ليفربول، في الدقيقة 71، ليتقدم في قائمة هدافي الريدز على مر تاريخ النادي، ويصبح في المركز السادس.

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وحسبما جاء عبر الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي، تم اختيار محمد صلاح كرجل مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست اليوم.

وتُعد تلك هي المرة الثانية على التوالي التي يُختار فيها محمد صلاح كرجل المباراة، بعد لقاء الجولة الماضية ضد ليدز يونايتد.

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#الدوري الإنجليزي #محمد صلاح #مباراة ليفربول #نوتينجهام #الجولة الثانية والثلاثين

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