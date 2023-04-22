حددت تقارير طبية أفضل الأطعمة لصحة الدماغ، مبينة أن هذه المواد الغذائية غنية بالعديد من العناصر المهمة والضرورية لعمل الدماغ، لذا يجب تضمينها في النظام الغذائي.

ما هي أفضل الأطعمة لعمل الدماغ؟

ونقلت التقارير تصريحات منسوبة إلى الخبيرة الروسية أوكسانا ميخاليوفا، أخصائية الغدد الصماء والتغذية، التي أشادت بالنظام الغذائي الذي وضعه علماء جامعة شيكاغو، نظراً لأنه يجمع ما بين أكثر المواد الغذائية فائدة للدماغ ومبادئ التغذية.

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وأشارت إلى أن هذا النظام الغذائي أظهر فعالية كبيرة في الوقاية من الأمراض التنكسية العصبية، لافتة إلى أن العناصر الغذائية الرئيسية في هذا النظام، تتضمن: الأسماك، المكسرات، البذور، البيض، الثمار، والحبوب الكاملة.

وأوضحت الأخصائية الروسية أن الأسماك الدهنية من البحار الباردة تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا- 3 الدهنية الضرورية للغاية لوظائف الدماغ، مشيرة إلى أن المكسرات والبذور تعتبر غنية أيضاً بأوميغا- 3 والكالسيوم وبروتينات سهلة الامتصاص والزنك والمغنيسيوم، مؤكدة أن هذه العناصر كلها تساهم في عمل الدماغ.

ونوهت إلى أن بياض البيض يعد مصدراً مهماً للبروتينات سهلة الامتصاص، كما أن صفار البيض غني بفيتامينات A وD ومواد ضرورية مثل الليسيثين والكولين، والتي تساعد في المحافظة على سلامة خلايا الدماغ، وكذلك لتركيب النواقل العصبية.

وأضافت الخبيرة قائلة إن الثمار غنية بعناصر ضرورية، مثل البيوفلافونويد ومضادات الأكسدة، والتي تساهم في حماية خلايا الدماغ من التلف، بينما الحبوب الكاملة تعتبر مصدراً مهماً لفيتامينات مجموعة В، التي تلعب دوراً رئيسياً في إنتاج المواد النشطة بيولوجيا في الدماغ، وكذلك في نقل النبضات العصبية بين الخلايا.