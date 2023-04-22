سناب شات يتيح روبوت دردشة مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمستخدميه مجاناً

أعلنت سناب شات في مؤتمرها السنوي للمطورين أنها ستجعل روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي المدعوم من GPT متاحًا لكل مستخدم مجانًا.

تأمل الشركة في تمييز نفسها عن إنستغرام وتيك توك من خلال تقديم ميزات فريدة مثل توسيع الوصول إلى برنامج الدردشة الآلي الخاص بها، والتأكيد على الفرق بين المنشورات العامة والخاصة ومكافأة المبدعين الناجحين بحصة من الإيرادات الناتجة عن المحتوى الفيروسي الخاص بهم.

يتوفر روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، المعروف باسم "My AI" ، في البداية فقط للأعضاء الذين يدفعون رسوم خدمة الاشتراك في سناب شات بلس. ومع ذلك، سيكون الآن متاحًا لجميع المستخدمين وسيظهر كجهة اتصال أخرى داخل التطبيق.

مثل شات جي بي تي، يمكن لخدمة "My AI" الإجابة على الأسئلة وتقديم محتوى إبداعي والمشاركة في محادثات ثنائية الاتجاه.