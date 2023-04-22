قائمة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.. عودة بيدري ودي يونج

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي برشلونة، عن قائمة البلوجرانا لمواجهة أتلتيكو مدريد، غدًا الأحد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويستضيف برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد غدًا الأحد، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني، في تمام الرابعة والربع عصرًا.

قائمة برشلونة شهدت عودة الدولي الإسباني، بيدري جونزاليس، لاعب وسط البلوجرانا، بعد غياب لفترة طويلة بسبب الإصابة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، مارس الماضي.

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كذلك عاد فرينكي دي يونج لوسط ملعب برشلونة أيضًا، بعد أن غاب عن الفريق منذ مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو، بينما استمر غياب عمان ديمبلي لعدم تعافيه من الإصابة، بالإضافة لـ كريستنسن وسيرجي روبيرتو.

قائمة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: مار أندريه تير شتيجن، إيناكي بينيا، أرناو تيناس.

خط الدفاع: أروخو، ماركوس ألونسو، جوردي ألبا، جوليس كوندي، إريك جارسيا، أليخاندرو بالدي.

وسط الملعب: سيرجيو بوسكيتش فرينكي دي يونج، فرانك كيسيه، بيدري جونزاليس، جافي، بابلو توريه.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينها، فيران توريس، أنسو فاتي، أنخيل ألاركون، لامين يامال.