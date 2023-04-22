حمادة: اعتداء الاحتلال على مصلى باب الرحمة تخط للخطوط الحمراء

قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة إن اعتداء الاحتلال على مصلى باب الرحمة بمثابة تخط جديد للخطوط الحمراء.

وأضاف حمادة أن الاعتداء على مصلى باب الرحمة هو إمعان في حرب الاحتلال على المساجد وانتهاكه الممنهج لحرمتها وخاصة المسجد الأقصى.

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ودعا الناطق باسم حركة حماس أبناء شعبنا الفلسطيني لضرورة المداومة على التواجد والرباط في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت اليوم السبت، مصلى باب الرحمة الواقع بالمنطقة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك.

ووفق مصادر مقدسية، قامت تلك القوات بقطع تمديدات الكهرباء وخلع البوابات وتخريب محتويات المصلى، وعاثت فيه فسادا، مستغلين انشغال الأهالي بعيد الفطر.