اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مصلى باب الرحمة الواقع بالمنطقة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك.

ووفق مصادر مقدسية، قامت تلك القوات بقطع تمديدات الكهرباء وخلع البوابات وتخريب محتويات المصلى، وعاثت فيه فسادا، مستغلين انشغال الأهالي بعيد الفطر.

ويحاول الاحتلال الإسرائيلي فرض سيادته على المسجد المبارك، وصلى باب الرحمة والذي حاولت السيطرة عليه وإغلاقه.

وفي السياق نددت الأوقاف الإسلامية بالقدس بالعمل الهمجي والتخريب الذي نفذته قوات الاحتلال في مصلى باب الرحمة، مشيرة إلى أنها ستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة ردًا على هذه الهجمة.















المصدر / فلسطين أون لاين