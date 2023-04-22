آلاف المسلمين في الولايات المتحدة يؤدون صلاة العيد

أدى آلاف المسلمين من جنسيات مختلفة مقيمون بالولايات المتحدة صلاة عيد الفطر وسط أجواء احتفالية.

وتجمع مئات المسلمين في مسجد مركز ديانات الأمريكي في ولاية ماريلاند الأمريكية، على بعد نصف ساعة من العاصمة واشنطن العاصمة.

وبعد الصلاة، بدأت الاحتفالات حيث التقى المسلمون للاستمتاع بوجبات العيد مع العائلة والأصدقاء.

وشارك سفراء مسلمون وعرب لدى الولايات المتحدة باحتفالات العيد مع الجالية المسلمة.

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وفي مدينة نيويورك، اجتمع الآلاف من المسلمين، وهم يرتدون ملابس تقليدية، في حديقة بمنطقة برونكس لأداء صلاة العيد.

وفي هذه الأثناء، في ولاية نيوجيرسي، استضاف مسجد ديانات أعضاء من الجالية المسلمة لصلاة العيد.

والجمعة، بدأ المسلمون حول العالم احتفالات عيد الفطر المبارك التي تستمر لثلاثة أيام.

المصدر / وكالات