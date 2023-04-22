إيلون ماسك يخسر 13 مليار دولار في يوم واحد

يواجه الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أحداثا سلبية على مدار اليومين الماضيين، بدأت بإعلان شركة «تسلا» انخفاض أرباحها بنسبة 24%، ووصلت إلى انفجار صاروخ «سبيس إكس» التجريبي الأكبر والأقوى في العالم.

وتراجعت الأرباح الفصلية لشركة «تسلا» بنسبة 24% في الربع الأول من 2023 إلى 2.5 مليار دولار، على الرغم من ارتفاع إيرادات الشركة، وأدى ذلك إلى انخفاض سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية بنسبة 9.75% يوم أمس الخميس ليصل 162.99 دولارا.

وكانت «تسلا» قد خفّضت أسعار بيع سياراتها 6 مرات منذ بداية العام الجاري في محاولة لتنشيط الطلب على إنتاجها.

وجاء الحدث السلبي الأبرز الآخر لماسك، على مستوى شركته الثانية «سبيس إكس"»، بانفجار صاروخها «ستار شيب» التجريبي الأكبر والأقوى في العالم والمخصص للرحلات إلى القمر والمريخ، يوم أمس الخميس.

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ونجح الصاروخ في الإقلاع من تكساس، لكنه انفجر بعد حوالي 4 دقائق، وأصبح كرة نارية فوق خليج المكسيك.

و«ستار شيب» يبلغ طوله 120 مترا وهو أطول من صاروخ «ناسا» العملاق الجديد «إس إل إس» وطوله 98 مترا، الذي أطلق في مهمة أولى خلال نوفمبر، ومن صاروخ «ساتورن 5» بطول 111 مترا والخاص بمهمات أبولو من ناسا.

ويفترض أن يتمتع «ستار شيب» بقوة إقلاع أقوى بمرتين من «إس إل إس» و«ساتورن 5»، مما يجعله الصاروخ الأقوى في العالم.

وبعد هذه الأحداث المتتالية، فقد الملياردير إيلون ماسك ما يقرب من 13 مليار دولار من ثروته في يوم واحد.

وتصدر ماسك المليارديرات الأكثر خسارة بمؤشر «بلومبيرغ» للمليارديرات، ليهبط إجمالي ثروته إلى 164 مليار دولار يحتل به المركز الثاني على مستوى مليارديرات العالم، بعد برنارد أرنو، رئيس مجلس إدارة شركة «لويفيتون» الفرنسية العملاقة للسلع الفاخرة، بإجمالي ثروة 211 مليار دولار.

ماسك البالغ من العمر 51 عاما، هو الرئيس التنفيذي لتسلا و"سبيس إكس"، وكذلك لموقع "تويتر" الذي استحوذ عليه خلال العام الماضي.

المصدر / وكالات