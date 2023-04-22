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ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات من المدنيين في السودان

22 ابريل 2023 . الساعة 12:27 بتوقيت القدس
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ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات من المدنيين في السودان

أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم السبت ارتفاع ضحايا الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 256 حالة وفاة بين المدنيين و1454 حالة إصابة.

وقالت النقابة، في منشور أوردته على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن الاشتباكات مازالت جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، والتي أسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى اللحظة في العاصمة والأقاليم.

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وذكرت أنه يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر وبالتحديد مدينة الأبيض، لافتة إلى عدم التمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

وكشفت النقابة أن أمس الجمعة شهد سقوط 13 حـالة وفاة بين المدنيين، و119 حـالة إصابة، من بينها عديد من الحالات غير المستقرة، مشيرة إلى زيادة رقعة الاشتباكات خارج الخرطوم.

المصدر / وكالات
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