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بالصور العمانيون يحتفلون بأول أيام عيد الفطر المبارك

22 ابريل 2023 . الساعة 11:19 بتوقيت القدس
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العمانيون يحتفلون بأول أيام عيد الفطر المبارك

احتفل ملايين العمانيين، السبت، بأول أيام عيد الفطر المبارك، وسط أجواء من الفرح سادت مختلف محافظات السلطنة.

وأقيمت صلاة العيد في المساجد والساحات في العاصمة مسقط وبقية المحافظات بمشاركة المسؤولين، وفق وكالة الأنباء العمانية.

وفي مسقط، أدى سلطان عمان هيثم بن طارق صلاة العيد بمسجد "الخور" رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين.

وعمت الفرحة أنحاء السلطنة في أجواء احتفالية شارك فيها الصغار والكبار عبر أداء العديد من الفنون الشعبية والأهازيج وعروض الخيل.

وتحتفل السبت، سلطنة عمان والمغرب وليبيا باليوم الأول من عيد الفطر، بينما يحل اليوم الثاني منه في بقية الدول العربية.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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