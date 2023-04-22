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أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق غزة
22 ابريل 2023 . الساعة 10:34 بتوقيت القدس
جاء سعر الكيلو الواحد من الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم السبت على النحو الآتي:
المصدر / فلسطين أون لاين
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