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مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال ومداهمات شرق نابلس

22 ابريل 2023 . الساعة 09:51 بتوقيت القدس
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إحدى حواجز الاحتلال

استهدف مقاومون فلسطينيون فجر اليوم السبت، قوات الاحتلال في منطقة جبل جرزيم بنابلس بصليات من الرصاص.

وأطلق المقاومون النار صوب جنود الاحتلال أثناء مداهمات في منطقة جبل جرزيم، فيما اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيت دجن شرق نابلس.

وتواصلت اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بمناطق الضفة الغربية أمس الجمعة، في أول أيام عيد الفطر المبارك، وأصيب طفل برصاص جنود الاحتلال بجنين.

واقتحمت مجموعات المستوطنين عدداً من المناطق بالضفة الغربية، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في رام الله والخليل.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وأهالي بلدة بيت أمر شمال الخليل، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين على مدخل البلدة، والذي أغلقته ومنعت الأهالي من التنقل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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