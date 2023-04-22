"حماس" تدين اعتداء عناصر أمن السلطة على نشطاءها في الخليل

أدانت حركة "حماس" بشدّة اعتداء عناصر من السلطة على نشطاء الحركة، مساء الجمعة، في بلدة بني نعيم بالخليل، بذريعة رفع راية الحركة ومعايدتهم المواطنين وتوزيع الحلوى على ذوي الشهداء والأسرى بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقالت حركة حماس في تصريح صحفي، السبت: "إن الاعتداء على الشباب وحرق مركبتهم ومصادرة رايات الحركة، ومن ثمّ إطلاق النار على بيوت الآمنين، يعدّ جريمة واستهتاراً بأرواح المواطنين وبأجواء العيد وبحق المواطنين في إحياء المواسم الدينية وقيم التراحم والتكافل في مجتمعنا الفلسطيني".

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ودعت القيادات الوطنية والعشائرية والشخصيات الاعتبارية إلى العمل على لجم تلك الممارسات اللا أخلاقية واللا وطنية، وإلى وقف ذلك العبث بالعلاقات الداخلية والسلم الأهلي، مطالبةً بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الذين يعانون ظلماً في سجون أجهزة السلطة في هذه الأيام المباركة.

المصدر / فلسطين أون لاين