الطقس: أجواء ربيعية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يبقى الجو، اليوم السبت، صافيًا ربيعيًا لطيفًا خلال ساعات النهار في الجبال ودافئًا في بقية المناطق، وباردًا نسبيًا إلى بارد خلال ساعات المساء والليل.

ويوم غد، الأحد، يطرأ المزيد من الارتفاع القليل على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها العامة، ويبقى الطقس دافئًا في الجبال وحارًا نسبيًا في بقية المناطق نهارًا، فيما يميل للبرودة فوق الجبال ليلاً بينما في بقية المناطق يُتوقع أن يبقى ربيعيًا لطيفًا.

والاثنين تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي ولكن مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس دافئًا في الجبال وحارًا نسبيًا في بقية المناطق نهارًا، وفي ساعات الليل لطيفًا يميل قليلاً للبرودة فوق الجبال العالية.

يوم الثلاثاء يكون الطقس غائمًا جزئيًا ولطيفًا خلال ساعات النهار في الجبال ودافئًا في بقية المناطق، وباردًا نسبيًا مساءً وليلاً خاصة في المناطق المرتفعة، في حين تنخفض الحرارة قليلاً مع بقائها أعلى من معدلها بقليل.

والأربعاء من المتوقع أن يطرأ ارتفاعٌ على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها العامة بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس دافئًا في الجبال وحارًا نسبيًا في بقية المناطق نهارًا، ومائل للبرودة فوق الجبال ليلاً ولطيفًا في بقية المناطق.

المصدر / فلسطين أون لاين